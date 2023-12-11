Семь человек оказались под завалами обрушившегося здания в Костанае (видео)
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Семь человек в результате хлопка газа оказались под завалами обрушившегося здания в Костанае. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает издание "Костанайские новости".
В ДЧС региона сообщили, что 11 декабря в 12.36 в Костанае, в жилом массиве Амангельды по улице Энергетиков, 1, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате полностью обрушилось одноэтажное здание, под завалами оказались около 7 человек.
На данный момент на месте ЧП развернут оперативный штаб под руководством акима Костанайской области.
Напомним, 9 декабря в одноэтажном жилом доме на улице Абая в Костанае в одной из квартир произошел пожар - горели мебель, стены и кровля.
Площадь составила 70 кв. м. Соседи сообщили о том, что в помещении находится пожилая хозяйка. Спасатели приступили к поиску женщины.
Первым в дом вошел командир отделения Туралин Ержан. Именно он принял на себя мощь ударной волны от взрыва газового баллона, заслонив от нее товарищей и получив множественные переломы левой руки от осколков разлетающихся стен.
Его передали в руки медиков, а поиск хозяйки дома продолжился. В задымленном помещении было обнаружено ее тело без признаков жизни. Из горящей квартиры также вынесли три неразорвавшихся газовых баллона. Еще пожарным удалось спасти от огня три квартиры, прилегавшие к той, где произошел пожар. С возгоранием справились за 2 часа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050248-sem-chelovek-okazalis-pod-zavalami-obrushivshegosya-zdaniya-v-kostanae/