Семь человек оказались под завалами обрушившегося здания в Костанае (видео)

Семь человек в результате хлопка газа оказались под завалами обрушившегося здания в Костанае. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает издание "Костанайские новости".

В ДЧС региона сообщили, что 11 декабря в 12.36 в Костанае, в жилом массиве Амангельды по улице Энергетиков, 1, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате полностью обрушилось одноэтажное здание, под завалами оказались около 7 человек.

На данный момент на месте ЧП развернут оперативный штаб под руководством акима Костанайской области.

Напомним, 9 декабря в одноэтажном жилом доме на улице Абая в Костанае в одной из квартир произошел пожар - горели мебель, стены и кровля.

Площадь составила 70 кв. м. Соседи сообщили о том, что в помещении находится пожилая хозяйка. Спасатели приступили к поиску женщины.

Первым в дом вошел командир отделения Туралин Ержан. Именно он принял на себя мощь ударной волны от взрыва газового баллона, заслонив от нее товарищей и получив множественные переломы левой руки от осколков разлетающихся стен.

Его передали в руки медиков, а поиск хозяйки дома продолжился. В задымленном помещении было обнаружено ее тело без признаков жизни. Из горящей квартиры также вынесли три неразорвавшихся газовых баллона. Еще пожарным удалось спасти от огня три квартиры, прилегавшие к той, где произошел пожар. С возгоранием справились за 2 часа.