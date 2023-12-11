Человек, числившийся погибшим в результате ЧП в Костанае, оказался живым

Информация о ранее обнаруженном на месте ЧП в Костанае мужчине без признаков жизни выдана ошибочно, спасенный госпитализирован в медучреждение. Об этом заявили в МЧС РК, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ведомстве, на данный момент из-под завалов спасены три человека. Всего с места происшествия госпитализировано 11 человек.

"Поисково-спасательные работы осложнены сильным морозом и большим количеством обрушенных конструкций. Работы продолжаются. Информация будет дополняться по мере поступления", - отметили в МЧС РК.

Напомним, 11 декабря в 12.39 в ДЧС поступило сообщение о том, что в жилом массиве Амангельды в Костанае, предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей.

В результате семь человек оказались под завалами. На месте ЧП был развернут оперативный штаб под руководством главы региона.

Позже в ДЧС Костанайской области проинформировали, что за первой медицинской помощью обратились 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов были спасены два человека, еще один мужчина, по данным ведомства, был обнаружен без признаков жизни.

Как пояснил руководитель ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, в настоящее время ведутся аварийно-спасательные работы, найдены два человека, они переданы бригадам скорой помощи, а третий человек находится с зажатой под плитами ногой. По его словам, работы осложняются тем, что стена нависла под углом и держится за счет крыши.