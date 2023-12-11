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ЧП в Костанае: найдены тела трех погибших

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Разрушенное здание в Костанае
Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

Тела трех погибших найдены на месте взрыва в Костанае - спасатели завершили поисковые работы на месте произошедшего ЧП, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по ст.292 ч.3 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц).

В акимате подчеркнули, что в работах по тушению пожара и поисково-спасательных работах было задействовано 263 сотрудника чрезвычайных служб и 61 ед. техники.

Спасательные работы на территории жилого массива Амангельды в Костанае завершены. Были спасены 12 человек. Троих спасти не удалось.

В областную больницу доставили четырех человек, а в городскую больницу - шестерых.

Напомним, сегодня, 11 декабря, в 12:36 в Костанае, в жилом массиве Амангельды по улице Энергетиков, 1, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате полностью обрушилось одноэтажное здание, под завалами оказались люди.

На месте развернули оперативный штаб под руководством акима Костанайской области.

Позже стало известно, что из-под завалов спасли двух человек, один из которых скончался. Однако вскоре после этого информацию о погибшем опровергли – оказалось, что мужчина жив и находится в больнице. Глава областного ДЧС сообщил, что при таком морозе счет идет на минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050319-tela-treh-pogibshih-naydeny-pri-vzryve-v-kostanae/

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