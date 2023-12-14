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30 лет независимости Казахстана

Жизни почти тысячи человек спасли сотрудники МЧС за сутки в Казахстане (фото, видео)

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Спасатели МЧС РК поднимают ребенка в машину
Спасатели МЧС РК. Фото: t.me/qr_tjm

В последние дни из-за сильных морозов на территории Казахстана в усиленном режиме работают службы спасения. В МЧС рассказали, сколько человек удалось спасти за прошедшие сутки, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в течение трех суток силами ведомства спасено более 1 000 человек, в том числе 86 детей.

Потушено 583 пожаров и случаев горения, проведено 263 аварийно-спасательных и поисковых работ.

При этом только за прошедшие сутки спасатели МЧС совместно с местными исполнительными органами, полицией, военнослужащими и дорожными службами спасли 887 человек.

"МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.

Во избежание пожаров следите за исправностью систем отопления, электрооборудования, не перекаливайте печи и не перегружайте электросистему одновременным включением приборов больших мощностей", – предупредили казахстанцев спасатели.

Морозы в Казахстане

Напомним, сильные морозы в ряде регионов страны наблюдаются с прошлой недели. На сегодня, 14 декабря, в десяти областях объявлено штормовое предупреждение – ожидается ветер до 28 м/с и морозы до 40 градусов.

При этом вчера мы сообщали, что из-за сильных морозов и непогоды в пяти областях Казахстана на республиканских трассах застряли порядка 400 единиц авто.

Ранее в МЧС рассказывали, как спасали замерзших казахстанцев на трассах. Также были спасены несколько десятков иностранных граждан. Спасатели подчеркивали, что несмотря на предупреждения, граждане продолжают игнорировать погодные условия и рекомендации МЧС.

Кроме того, в аэропорту Алматы пассажиров предупредили, что из-за сильных морозов и непогоды возникают временные проблемы с оборудованием наземного обслуживания.

Также сегодня в Сети появилось видео, на котором видно как мужчина помогает освободиться мальчику, примерзшему языком к перилам в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050859-zhizni-pochti-tysyachi-chelovek-spasli-sotrudniki-mchs-za-sutki-v-kazahstane-foto-video/

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