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"Некому контролировать": депутат о причинах смертельного взрыва в Костанае

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Место ЧП в Костанае
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/qostanai_tjd

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что трагедия в Костанае – тревожный звонок. По ее словам, в Казахстане газовые баллоны эксплуатируют с нарушениями, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, по словам Смышляевой, большая часть газовых баллонов используется еще с советских времен. В Казахстане нет своего производства, а потребителям накладно покупать импортные емкости. Поэтому газонаполнительные пункты продолжают разливать газ в тару клиентов, нарушая все правила.

Кроме того, в сюжете говорится, что депутат считает небезопасным использование природного газа домохозяйствами. По ее мнению, проблема кроется в обслуживании отопительных котлов.

"Контроль этих процессов у местных исполнительных органов. При этом функция есть, штрафы есть, а службы нет! Газовые инспекции оптимизированы в кавычках. А точнее, просто уничтожены. Некому контролировать, некому разъяснять. Таким образом, бесконтрольно пользуются опасным оборудованием почти 2,5 млн домов. И никто, что называется, "не газует", чтобы изменить ситуацию", – отметила она.

Напомним, 11 декабря к спасателям поступило сообщение о том, что в жилом массиве Амангельды в Костанае в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей.

На тот момент указывалось, что в результате ЧП семь человек оказались под завалами. На месте происшествия был развернут оперативный штаб под руководством главы региона.

Позже в ДЧС Костанайской области проинформировали, что за первой медицинской помощью обратились 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов были спасены два человека, еще один мужчина, по данным ведомства, был обнаружен без признаков жизни. Однако позже выяснилось, что он жив.

К вечеру того же дня стало известно, что поисковые работы завершены. Были спасены 12 человек, три человека погибли. После ЧП было начато досудебное расследование.

На следующий день ДЧС региона показало кадры с места ЧП с высоты птичьего полета.

Также вчера врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050722-nekomu-kontrolirovat-deputat-o-prichinah-smertelnogo-vzryva-v-kostanae/

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