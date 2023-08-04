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Очередной пожар разгорелся в резервате "Семей орманы" в Абайской области

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Сотрудник МЧС РК
Сотрудник МЧС РК. Иллюстративное фото: ortcom.kz

Сегодня днем спасатели получили сообщение о возгорании на территории природного резервата "Семей орманы". На место направили вертолеты, говорится на официальном сайте МЧС РК.

4 августа в 15:30 в подразделения МЧС по Абайской области поступило сообщение о загорании на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", находящегося в ведении Министерства экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что к месту незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Абайской области.

"Для разведки и тушения с воздуха с применением водно-сливного устройства задействованы вертолеты "Казавиаспас" МЧС и Министерства обороны.

В настоящее время количество задействованных сил и средств МЧС и лесного хозяйства составляет порядка 130 человек и 25 единиц техники", – говорится в сообщении.

Сейчас дополнительно на место пожара планируют направить подмогу из Астаны и Карагандинской области.

"Призываем население быть предельно внимательными в пожароопасный период. Будьте осторожны с источниками огня!" – обратились к казахстанцам представители МЧС.

Пожар в Абайской области

Напомним, в начале июня в лесах Абайской области начался крупный пожар. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Через несколько дней в Абайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.

Расследование пожара в Абайской области

Кроме того, 11 июня Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту лесного пожара в Абайской области.

Позже замгенпрокурора Жандос Умиралиев подтвердил, что в рамках дела экс-глава МЧС Юрий Ильин, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова и аким Абайской области Нурлан Уранхаев будут допрошены.

Генпрокурор Берик Асылов, докладывая президенту о ходе расследования дела, сообщал, что создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством заместителя генерального прокурора.

1 июля стало известно, что руководство резервата "Семей орманы" оказалось под следствием. Прокуратура возбудила дело по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

На прошлой неделе работники резервата "Семей орманы" обратились с жалобой к главе государства – большая часть сотрудников резервата так и не дождалась повышения зарплат.

Позже в Министерстве экологии ответили на возмущения сотрудников резервата "Семей орманы" о выборочном повышении зарплат. В ведомстве сообщили, что зарплата устанавливается правительством и является единой для всех работников госучреждений и казенных предприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031335-ocherednoy-pozhar-razgorelsya-v-rezervate-semey-ormany-v-abayskoy-oblasti/

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