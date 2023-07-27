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На жалобы работников "Семей орманы" о выборочном повышении зарплат ответили в Минэкологии

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Калькулятор лежит на купюрах
Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Министерстве экологии ответили на возмущения сотрудников резервата "Семей орманы" о выборочном повышении зарплат - ранее работники резервата обратились с жалобой к Токаеву, передает NUR.KZ.

После крупного пожара в Абайской области, унесшего жизни 14 сотрудников резервата "Семей орманы", стало известно, что работникам поднимут зарплаты на 100%. Однако недавно выяснилось, что повышенные выплаты будут получать не все сотрудники.

Как оказалось, химбойцы, водители, операторы радиосвязи и другие доплату так и не получили.

Сообщалось, что повышенную зарплату начислили примерно 500 работникам - лесничим, инженерам и мастерам. Они считаются гражданскими служащими, а техперсонал, который к этой категории не относится, оказался в стороне. Это больше 1300 человек.

Недовольные люди обратились с жалобой к главе государства.

"Мы написали письмо президенту. У нас единственная надежда - на президента. На сегодняшний день в коллективе большая напряженность", - сообщала председатель профсоюзного комитета резервата Гульсара Баймагамбетова.

В Минэкологии корреспонденту NUR.KZ сообщили, что зарплата устанавливается правительством и является единой для всех работников госучреждений и казенных предприятий.

Тем не менее с 1 января прошлого года начато поэтапное повышение зарплаты отдельных категорий гражданских служащих, в том числе работников природоохранных учреждений в среднем на 20% ежегодно. Это позволит до 2025 года повысить зарплаты работникам этой сферы в 2 раза.

В ведомстве отметили, что еще в сентябре 2022 года разработали поправки, предусматривающие повышение зарплат для всех работников природоохранных организаций без исключений.

Однако в ходе согласования документа Минтруда не поддержало выделение работников лесных и природоохранных учреждений в отдельную категорию работников, объяснив это тем, что изменения могут привести к недовольству других категорий гражданских служащих.

"Учитывая, что одним из оснований необходимости повышения заработной платы стала трагедия в Костанайской области (в прошлом году - прим. ред.), вызванная лесным пожаром, выработан подход повышения зарплаты работникам природоохранных учреждений путем установления надбавок к должностным окладам за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни", - пояснили в Минэкологии.

Соответствующее постановление приняло правительство в этом месяце.

Отмечается, что дополнительная потребность по зарплате на 2023-2025 годы составляет 38 055 409 тыс. тенге (из них в 2023 году – 7 504 353 тыс. тенге, в 2024 году – 15 208 822 тыс. тенге, в 2025 году – 15 342 234 тыс. тенге).

Доплата предусмотрена 12 876 сотрудникам за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни. С учетом увеличения средний должностной оклад составит от 101 до 320 тыс. тенге в зависимости от занимаемой должности и выслуги лет.

"Конкретные размеры доплат и надбавок за условия труда для работников организаций определяются отраслевым соглашением, коллективным договором и (или) актом работодателя в соответствии с законодательством.

Руководителям организаций предоставлено право устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам работников, премировать и оказывать материальную помощь за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего госучреждения", - добавили в министерстве.

В ведомстве сообщили также, что зарплаты внештатных сотрудников природоохранных организаций будут увеличены путем заключения отраслевого соглашения.

"Таким образом, заработная плата внештатных работников природоохранных организаций возможно увеличится в 2 раза до 2025 года (с 1 июля 2023 года на 70%, с 1 января 2024 года на 85% и с 1 января 2025 года на 100%) за счет экономии бюджетных средств и реализации товаров", - заключили в Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030242-pochemu-ne-vsem-sotrudnikam-semey-ormany-podnyali-zarplaty-obyasnili-v-minekologii/

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