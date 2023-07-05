Пожар на 900 гектарах в Абайской области потушили (фото, видео)

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Возгорание камышей в Кокпектинском районе Абайской области ликвидировано, сообщило Министерство по ЧС в своем официальном Telegram-канале. С огнем боролись несколько дней.

Совместными усилиями пожарных Абайской области и местных исполнительных органов пожар ликвидирован сегодня, 5 июля, в 7:15.

Накануне в ведомстве сообщили, что пожар удалось локализовать в 19:00 - площадь выгоревшего участка по космическому снимку составила приблизительно 910 га. Из-за сильной задымленности площадь приблизительная, добавили в МЧС.

В тушении приняли участие силы и средства ДЧС Абайской области и местные исполнительные органы.

Напомним, что 2 июля примерно в 11:00 в 50 км от села Улгили-Малшы Кокпектинского района произошло возгорание камыша. Изначально сообщалось о площади пожара в 200 га.

Отметим, что в начале июня этого года в Абайской области произошел крупный лесной пожар - в результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей-Орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

После случившегося в Абайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.

Касым-Жомарт Токаев постановил вручить госнаграды казахстанцам за мужество, проявленное при борьбе с огнем в Абайской области.

11 июня Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту лесного пожара в Абайской области.

На прошлой неделе стало известно, что руководство резервата "Семей-Орманы" оказалось под следствием в связи с пожарами в регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027593-pozhar-na-900-gektarah-v-abayskoy-oblasti-potushili/