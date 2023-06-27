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Тушили с вертолета: 14 гектаров сухостоя загорелись на окраине Усть-Каменогорска

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Тушение пожара
Тушение пожара. Кадр из видео: МЧС РК

Сухостой загорелся на окраине Усть-Каменогорска в Комсомольском лесничестве. К тушению пожара привлекли авиацию, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Сильные порывы ветра, до 8 м/с распространяли огонь по сухой растительности молниеносно. На помощь огнеборцам в тушении загорания был направлен вертолет МИ-8 авиаподразделения ВКО с водосливным устройством.

Сегодня, 27 июня, в 18:30 загорание сухой травы на восточной окраине Усть-Каменогорска локализовано, добавили в МЧС.

Одной из причин пожара мог стать человеческий фактор - неосторожное обращение с огнем, считают специалисты.

"Из-за сильного ветра, направление которого менялось, огонь охватывал гектар за гектаром. Дым окутал окрестности города, чувствовался запах гари. Было принято решение привлечь вертолет с водосливным устройством авиаподразделения ВКО",- прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В ликвидации задействованы 74 человека, 14 единиц техники от ДЧС ВКО и лесхоза, вертолет МИ-8 АП ВКО. Загорание травы локализовано на площади 14,2 га.

Напомним, что около недели боролись с возгоранием сухостоя в Астане.

Горение сухостоя в столице началось 19 июня – пожар начался в районе шоссе Коргалжын и объездной дороги в сторону города Косшы.

Тушение осложнялось сильным ветром – позже огонь пытались остановить уже 140 человек.

Столицу накрыло дымом - в Минздраве и акимате астанчанам посоветовали не выходить из дома из-за сильной гари в воздухе.

К 20 июня пожар удалось локализовать, однако глава МЧС заявил, что огонь может разгореться снова из-за толстого слоя камыша.

21 июня сообщалось, что пожарные продолжили работы на площади в 80 га.

Накануне сообщили о полной ликвидации пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026644-tushili-s-vertoleta-14-gektarov-suhostoya-zagorelis-na-okraine-ust-kamenogorska/

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