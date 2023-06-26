В Астане спустя неделю потушили пожар, из-за которого горожанам советовали не выходить на улицу

Дым от пожара в Астане. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В МЧС сегодня сообщили об окончании тушения пожара на окраине Астаны – сухой камыш и трава в районе озера Талдыколь горели целую неделю, говорится в Telegram-канале министерства.

"Силами столичных пожарных горение камыша и сухой травы в районе озера Талдыколь на солончаковой местности сегодня в 11:22 ликвидировано на площади 80 га", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар в Астане

Горение сухостоя в столице началось 19 июня – пожар начался в районе шоссе Коргалжын и объездной дороги в сторону города Косшы.

Тушение осложнялось сильным ветром – позже огонь пытались остановить уже 140 человек.

Столицу накрыло дымом - в Минздраве и акимате астанчанам посоветовали не выходить из дома из-за сильной гари в воздухе.

К 20 июня пожар удалось локализовать, однако глава МЧС заявил, что огонь может разгореться снова из-за толстого слоя камыша.

21 июня сообщалось, что пожарные продолжили работы на площади в 80 га.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026377-v-astane-spustya-nedelyu-potushili-pozhar-dym-ot-kotorogo-nakryl-gorod/