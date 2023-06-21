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Пожар в Астане: спасатели третьи сутки пытаются потушить сухостой

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Пожарный на месте ЧП
Пожарный. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пожарные ДЧС Астаны продолжают тушить сухостой на площади 80 гектар. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

"С начала тушения пожара авиацией осуществлено 149 сбросов воды, объемом 447 тонны. 20 июня в 20:16 силы и средства ДЧС Карагандинской и Акмолинской областей убыли домой.

Всего в тушении на данный момент задействовано 34 человека, 8 единиц техники. Акиматом города совместно с волонтерами организовано питание для участников тушения пожара", - сообщили в МЧС.

Пожар в Астане

19 июня утром подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о загоревшемся сухостое. Пожар произошел между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

Позже стало известно, что с огнем борются 140 человек. Тушение пожара было осложнено сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Министр здравоохранения Ажар Гиният посоветовала беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, не выходить на улицу.

Вечером на место ЧП прибыл глава министр по ЧС Сырым Шарипханов, также сообщалось, что к тушению пожара подключили авиацию - два вертолета.

Вчера Шарипханов прокомментировал ситуацию с пожаром в Астане, сообщив, что есть риск возобновления возгорания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025735-pozhar-v-astane-spasateli-treti-sutki-pytayutsya-potushit-suhostoy/

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