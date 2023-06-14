Истекает срок полномочий Даниала Ахметова: когда выберут акима ВКО

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

15 июня 2023 года истекает срок полномочий Даниала Ахметова. Стало известно, когда депутаты выберут акима Восточно-Казахстанской области. Информация опубликована на официальном сайте маслихата региона.

"В соответствии с Указом президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года № 912 "Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы" собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области, для дачи согласия на назначение акима Восточно-Казахстанской области состоится 16 июня 2023 года в 10.30 в Усть-Каменогорске по адресу: ул. Казахстан, 55 (5 корпус ВКУ имени С. Аманжолова)", - говорится в сообщении.

Регистрация депутатов начнется с 09.00.

Напомним, 11 июня 2022 года стало известно, что глава государства продлил на год полномочия акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, учитывая его многолетний опыт работы на государственной службе.

В декабре 2022 года после президентских выборов Даниал Ахметов сохранил свою должность, которую он занимает с 11 ноября 2014 года.

Недавно пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай пояснил, что по указу главы государства в прошлом году служебные полномочия акима Восточно-Казахстанской области были продлены до 15 июня 2023 года включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024761-istekaet-srok-polnomochiy-daniala-ahmetova-kogda-vyberut-akima-vko/