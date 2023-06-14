"Документы на старте держим": семейчан напугали зарево и клубы дыма от пожара (видео)

Пожар в Абайской области. Фото: t.me/semei24

Огонь от лесного пожара в Абайской области приблизился к Семею. Горожане собирают вещи и документы, чтобы в любой момент быть готовыми к эвакуации, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, уже в ночь на вторник языки пламени от лесного пожара были видны практически с любой точки Семея. А днем клубы дыма заволокли ближайшие к Семею села, жителей населенных пунктов срочно эвакуировали.

Самих семейчан не на шутку напугали клубы дыма и огненное зарево от лесного пожара. Огромной тучей все буквально нависло над городом. Окраину и вовсе накрыл смог. Пугающие фото и видео сразу распространились в соцсетях. Пламя, казалось, было настолько близко, что местные могли наблюдать происходящее в лесу прямо из окон домов.

"Дым в сторону Озерок, Шульбинска смотрели. Страшно, конечно. Дома все боятся. "Когда с работы придешь?", – спрашивают. Вечером выходишь на улицу – запах гари, дыма. Видно все это. Документы, все уже готово, на старте держим. Набрали воды, продукты питания – вот это все сделали", - рассказал горожанин Данияр Аримов.

Власти при этом призывают к спокойствию. Говорят: пожар, который по площади сравним с территорией всей Алматы, все-таки пытаются контролировать. По крайней мере, всерьез об эвакуации Семея, где проживают 350 тысяч человек, никто не говорит. Но жителей села совсем рядом с областным центром – у которых зарево уже не на фото, а прямо за окном – все-таки попросили спешно собраться и уехать в специальные пункты.

Аким области, которому президент сделал выговор за нерасторопность, теперь почти все время в штабе. Оттуда же отчитывается перед главой правительства. Уранхаев говорит: все сложно, но делается максимум, чтобы побороть стихию.

Пожар в уникальном бору тушат уже неделю. Площадь сократилась с 60 тысяч гектаров до 43. Но о ликвидации речи пока даже не идет.

В населенных пунктах, из которых жителей эвакуировали практически сразу, сейчас дежурят военные. Важно не допустить случаев мародерства. Когда жители смогут вернуться домой, пока неясно.

"Военнослужащие войсковой части 5511 регионального командования «Шыгыс» Национальной гвардии Республики Казахстан совместно с органами внутренних дел в населенных пунктах Каштак, Половинки, Тепкаши и Талица обеспечивают охрану общественного порядка методом патрулирования. Задачи – недопущение правонарушений и преступлений", - сообщил командир воинской части 5511 Национальной гвардии РК Айбек Исенов.

В зоне пожара говорят, что стихия пока не отступает. Ветер разносит огонь дальше. Но люди тоже не собираются сдаваться – почти все работают круглосуточно.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024651-dokumenty-na-starte-derzhim-semeychan-napugali-zarevo-i-kluby-dyma-ot-pozhara-video/