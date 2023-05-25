МЧС показало кадры тушения лесного пожара в Абайской области

Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

МЧС РК в своем официальном профиле в Instagram показало, как ведется борьба с огнем на территории Абайской области. В ведомстве также сообщили последнюю информацию по пожару.

На сегодняшний день, 25 мая, в тушении пожара всего задействовано более 600 человек личного состава, 130 единиц техники, один пожарный поезд, два вертолета "Казавиаспаса", один "Казавиалесохраны" и один министерства обороны.

По информации МЧС, осуществлено 169 сбросов воды.

Отмечается, что вице-министром по чрезвычайным ситуациям и акимом области совершен облет и аэровизуальный осмотр территории.

Пожары в Абайской области

В понедельник, 22 мая, на территории Алтайского края РФ произошло загорание сухой травы. Позже огонь перекинулся на территорию казахстанского госрезервата "Семей орманы". Менее чем за сутки площадь пожара увеличилась с 70 до 1100 гектаров.

Утром 23 мая к тушению возгорания привлекли вертолет, пожарный поезд и несколько сотен человек. Сообщалось, что тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра.

Позже власти предупредили, что пожар может угрожать населенным пунктам - площадь увеличилась до 1,5 тыс. гектаров.

Спасатели подготовили технику для эвакуации.

Накануне появилась информация от Минобороны о том, что к борьбе с пожарами привлекли военных.

Также отметим, что аким Абайской области Нурлан Уранхаев на заседании кабмина доложил о ходе тушения лесного пожара в регионе. По его словам, в одном из районов введут режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2022033-mchs-pokazalo-kadry-tusheniya-lesnogo-pozhara-v-abayskoy-oblasti/