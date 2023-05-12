Работникам, спасавшим от паводков Актобе, до сих пор не заплатили (видео)

Ликвидация последствий паводка. Иллюстративное фото: МЧС РК

Больше полсотни водителей из Актобе, которые откачивали воду во время паводка, заявили, что им так и не заплатили за их труд. Ситуацию объяснили в акимате, передает сайт телеканала КТК.

В компании, где числились водители, заявили, что их обманули чиновники. Возмущенные водители пришли разбираться к акимату, сообщает телеканал.

"Отработав все паводки, основное время, мы остались без договора. И нам сейчас ЖКХ в данный момент конкретно не предлагает ничего. Ссылаются на то, что "отчитайтесь, отчитайтесь". Приносил отчеты три раз: то то не хватает, то то не хватает. В общем, волокитят", - рассказал представитель АО "Дезинфекция" Валерий Максаков.

Весна в Актобе в этом году пришла рано и запомнилась серьезными паводками. Город буквально утопал, и вакуумные машины работали круглосуточно.

Водители рассказывают, что даже ездили в райцентр Кобда, который пострадал сильнее других, и спасали людей безвозмездно. Две компании расчет от акимата все-таки получили. Им выплатили около 100 миллионов тенге. Еще 54 водителя ждут свои деньги уже второй месяц.

Вчера в акимате заверили, что работники получат свои деньги.

"Во время паводкового периода у нас было задействовано больше 130 машин. На сегодня мы оплатили около 50%. Вчера на сессии нам выделили деньги, и на следующей неделе мы полностью все выплатим", - заявил заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Актобе Серик Даулетов.

Источник: КТК

Паводки в Актюбинской области

В середине марта в Актюбинской области начались паводки: реки вышли из берегов и затопили села и дороги в нескольких районах. Жителей сел и домашних животных эвакуировали.

Особенно сложная ситуация наблюдалась в селе Кобда - сообщалось, что буквально уходило под воду. Здесь пришлось ввести режим ЧС.

Позже вслед за Кобдой режим ЧС природного характера объявили в селе Каратал Уилского района. Здесь также затопило жилые дома и социальные объекты.

Кроме того, жители села Карагаш несколько суток не могли никуда выехать. Из-за резкого таяния снега произошел перелив на трассе. Местным приходилось переправляться на лодке. От цивилизации оказались отрезаны еще три населенных пункта - Каракудык, Аксазды, Самбай.

В конце марта сообщалось, что из-за паводков взрослых и детей эвакуировали из садоводческих коллективов Каргалинка и Солнышко в пригороде Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020189-rabotnikam-spasavshim-ot-pavodkov-aktobe-do-sih-por-ne-zaplatili-video/