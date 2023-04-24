Штормовое предупреждение объявлено в ВКО из-за возгорания сухостоя (фото)

Пожарные тушат возгорание. Фото: официальный сайт МЧС РК

В Восточно-Казахстанской области пожарные борются с загораниями сухой травы. В регионе объявлено штормовое предупреждение, передает официальный сайт МЧС РК.

Сообщается, что только за минувшие выходные спасатели ДЧС ВКО ликвидировали более 20 загораний травы.

По информации ведомства, чаще всего горит трава на открытой местности и вблизи дачных обществ из-за неосторожного обращения с огнем.

В ВКО сегодня и завтра, 25 апреля, объявлено штормовое предупреждение.

"По информации ВК филиала "Казгидромет" 25 апреля на севере, западе, юге области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный утром и днем порывы 15-18 м/с.

На данный момент в Зайсанском районе при сильном ветре вступили в схватку с огнем, охватившем участок Карабулак на предварительной площади 30 га", – говорится в сообщении.

Пожарные тушат возгорание. Фото: официальный сайт ДЧС ВКО

Между тем ДЧС ВКО напоминает казахстанцам:

быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем;

не разводить огонь возле домов и усадеб;

не сжигать сухую траву;

не поджигать камыш;

не бросать из автомобилей, проезжая вдоль дорог непотушенные сигареты, стеклянную тару;

не разводить костры.

Пожарные тушат возгорание. Фото: официальный сайт ДЧС ВКО

"В пожароопасный период территории населенных пунктов, организаций, дачных обществ, предприятий своевременно очищать от горючих отходов, мусора, сухой травы. Особое внимание также уделить безопасному отдыху на природе, примерно 90% таких пожаров происходит по вине человека.

Если вы обнаружили загорание, постарайтесь затушить его самостоятельно на начальной стадии, если не справляетесь, вызовите пожарных по телефонам: 101 и 112", – добавили в ведомстве.

Напомним, двумя неделями ранее в Астане в районе аэропорта загорелись сухостой и камыш. Более шести часов тушили пожар 40 сотрудников ДЧС столицы с помощью 5 единиц техники и 4 поливомоечных машин акимата города.

В начале апреля на густой дым и запах гари жаловались жители Атырау. Причиной этого стало возгорание камыша на побережье Каспийского моря. Спасатели в Атырауской области три дня тушили пожар, для борьбы с огнем был задействован вертолет.

А на прошлой неделе жителей Уральска напугал густой дым, который возник из-за горения сухой травы. На месте пожара был развернут оперативный штаб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018076-suhaya-trava-gorit-v-vko-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-foto/