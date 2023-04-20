Густой дым напугал жителей Уральска (фото)
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Жителей Уральска напугал густой дым, который возник из-за горения сухой травы. На месте пожара развернут оперативный штаб, передает портал "Мой город".
Сообщается, что вызов пожарным поступил в 14:31. В районе Перевалочной рощи загорелась сухая трава, в результате которой город окутал густой дым.
На место происшествия прибыли 19 огнеборцев и 16 работников лесхоза.
Как пишет портал, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. На месте развернут оперативный штаб.
Напомним, на прошлой неделе в Астане в районе аэропорта загорелись сухостой и камыш. Более шести часов тушили пожар 40 сотрудников ДЧС столицы с помощью 5 единиц техники и 4 поливомоечных машин акимата города.
В начале апреля на густой дым и запах гари жаловались жители Атырау. Причиной этого стало возгорание камыша на побережье Каспийского моря. Спасатели в Атырауской области три дня тушили пожар, для борьбы с огнем был задействован вертолет.
Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС Астаны, каждый год в весенне-летний период горят хозяйственные постройки, жилые и дачные дома граждан. Поэтому владельцам частных домов и дачных участков, а также любителям отдыха на природе необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасности:
- будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня;
- своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы;
- установите у каждого строения емкость с водой;
- устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня на здания и сооружения;
- не бросайте горящие спички и окурки, не допускайте игр детей со спичками и с огнем, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений;
- разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге;
- не оставляйте стеклотару и разбитое стекло.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017621-gustoy-dym-napugal-zhiteley-uralska-foto/