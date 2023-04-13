Столб дыма в районе аэропорта Астаны напугал горожан (фото)

Пожар на левом берегу в Астане. Фото: t.me/astanovka98

В Астане в районе аэропорта горит сухостой и камыш. На место выехали пожарные подразделения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

В соцсетях появилась информация, что в районе столичного аэропорта произошел крупный пожар. Пользователи делятся фотографиями, на которых видно, что над городом поднимается столб дыма.

В пресс-службе Департамента по ЧС Астаны объяснили, что произошло.

"13 апреля текущего года в 12:28 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на вызов в сторону Международного аэропорта.

По прибытии установлено, что горит сухостой и камыш на предварительной площади 1 гектар", – говорится в сообщении столичного ДЧС.

Отмечается, что на данный момент на месте над ликвидацией возгорания работают 14 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС Астаны.

Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС Астаны, каждый год в весенне-летний период горят хозяйственные постройки, жилые и дачные дома граждан. Поэтому владельцам частных домов и дачных участков, а также любителям отдыха на природе необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасности:

будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня;

своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы;

установите у каждого строения емкость с водой;

устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при пожарах на здания и сооружения;

находясь на природе, не бросайте горящие спички и окурки, не допускайте игр детей со спичками и с огнем, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений;

разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге. Не оставляйте стеклотару и разбитое стекло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2016624-stolb-dyma-v-rayone-aeroporta-astany-napugal-gorozhan-foto/