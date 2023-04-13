Более 6 часов тушили сухостой возле аэропорта в Астане

Горящий сухостой возле аэропорта Астаны. Кадр из видео: instagram.com/astanovka98

Пожарным удалось потушить сухостой, загоревшийся вблизи взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по ЧС РК.

"Усилиями пожарных столичного гарнизона загорание сухостоя в районе аэропорта ликвидировано в 18:48 на площади 3 гектара", – рассказали в МЧС.

Отмечается, что тушение осложнялось труднодоступностью местности для проезда техники и наличием ветра, способствовавшего распространению огня.

Напомним, сегодня в 12:28 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на вызов в сторону Международного аэропорта.

"По прибытии установлено, что горит сухостой и камыш на предварительной площади 1 гектар", – говорилось в сообщении столичного ДЧС.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 3 гектаров.

Сообщалось, что пожар тушили 40 человек личного состава с помощью 5 единиц техники ДЧС Астаны и 4 поливомоечных машин акимата города. Жертв и пострадавших не было.

О причинах возгорания пока не сообщалось.

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2016688-bolee-6-chasov-tushili-suhostoy-vozle-aeroporta-v-astane/