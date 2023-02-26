Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии

Япония. Иллюстративное фото: pexels.com

На юго-востоке японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки ощутили жители 12 префектур, передает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

Сообщается, что 25 февраля в море в районе города Кусиро на самом северном японском острове Хоккайдо было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.

Очаг залегал на глубине 60 км.

Информации о разрушениях в результате землетрясения, а также о пострадавших и жертвах не поступало. Угрозы возникновения цунами также объявлено не было.

По данным агентства, самые сильные толчки ощущались в городе Немуро и составили пять баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Всего подземные толчки ощутили жители 12 префектур.

Остров Хоккайдо. Скриншот: Google Maps

По информации РИА Новости, шкала Рихтера – классификация землетрясений по магнитудам, основанная на оценке энергии сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. Шкала Рихтера характеризует величину энергии, которая выделяется при землетрясении. Хотя шкала магнитуд не ограничена, существуют физические пределы величины выделившейся в земной коре энергии.

Землетрясение с магнитудой 6,0 по шкале Рихтера вызовет в 10 раз более сильное колебание грунта, чем землетрясение с магнитудой 5,0 по той же шкале. Магнитуда землетрясения и его полная энергия – не одно и то же. Энергия, выделяющаяся в очаге землетрясения, при увеличении магнитуды на единицу возрастает примерно в 30 раз.

Землетрясения разной магнитуды (по шкале Рихтера) проявляются следующим образом:

2,0 – самые слабые ощущаемые толчки;

4,5 – самые слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям;

6,0 – умеренные разрушения;

8,5 – самые сильные из известных землетрясений.

Недавние землетрясения в Турции

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Подземные толчки затронули 10 провинций страны, в которых проживает порядка 13,5 млн человек. Землетрясения также затронули соседнюю Сирию. В этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В течение последующих дней в Турции были зарегистрированы еще несколько подземных толчков, уже не столь разрушительных.

Между тем прошлой неделе на юго-востоке Турции было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,1. По данным СМИ, в результате толчков обрушилось несколько зданий, пострадавших при первых землетрясениях в начале февраля.

20 февраля в турецкой провинции Хатай вновь зафиксировали два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Сообщалось, что землетрясения следовали друг за другом с перерывом в три минуты. Толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. Власти сообщали об угрозе цунами и призвали жителей держаться подальше от берега моря. Вслед за землетрясением последовало 32 афтершока.

А 24 и 25 февраля по всей Турции снова были зарегистрированы несколько землетрясений магнитудой от 4 и выше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010871-zemletryasenie-magnitudoy-61-proizoshlo-v-yaponii/