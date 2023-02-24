Дорогу затопило талыми водами в Жамбылской области (видео)

Подтопленный участок дороги в Жамбылской области. Кадр из сюжета: телеканал "Хабар 24"

В Мойынкумском районе Жамбылской области из-за обильного таяния снега затопило участок объездной дороги. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

В областном филиале "КазАвтоЖола" журналистам сообщили, что на месте работают больше 20 человек и 12 единиц техники. Специалисты занимаются отводом талой воды, которая собралась из-за обильного таяния снега в предгорной местности.

На подтопленном участке трассы установлены необходимые дорожные знаки и введено ограничение движения для автотранспорта на автодороге "Екатеринбург – Алматы".

Завершить работы обещают в ближайшее время.

Отметим, в конце января в МЧС РК называли регионы с высоким риском паводков этой весной. В их числе была и Жамбылская область.

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе, по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуировать по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Добавим также, что с начала февраля некоторые регионы Казахстана страдают от паводков и подтоплений. Так, в начале февраля в Туркестанской области подтопило села нескольких районов, а также города Кентау, Туркестан и Арысь. Последствия подтопления последнего МЧС показало с высоты.

Через пару дней талыми водами подтопило несколько сел и в Жамбылской области. Спасатели напомнили казахстанцам о необходимости своевременной очистки арычной системы, вывозе снега и очистке водосточных желобов от мусора.

На прошлой неделе из-за обильных дождей залило улицы Шымкента. Воду с улиц откачивали больше 170 рабочих и несколько десятков единиц техники.

А несколько дней назад жители села в Алматинской области заявили, что боятся обрушения своих домов. По их словам, фундаменты многих строений размыло талыми водами, а в стенах построек образовались трещины. В акимате заявили, что предупреждали сельчан заранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010669-dorogu-zatopilo-talymi-vodami-v-zhambylskoy-oblasti-video/