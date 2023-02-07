Казахстанские спасатели приступили к поисковым работам в Турции (фото)
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Казахстанские спасатели приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили в Турции, об этом сообщается на официальном сайте МЧС РК. Уже извлечено тело одного погибшего из-под завалов.
По информации МЧС Казахстана, спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты.
В ведомстве уточнили, что в первом случае это шестиэтажный дом, который находится под угрозой полного обрушения.
"По информации местных жителей, в доме могут оставаться люди. На данный момент к оперативным поискам приступили кинологические расчеты, в случае обнаружения человека - собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.
Во втором случае - это полностью разрушенный жилой дом, где также могут находиться люди", - говорится в сообщении МЧС.
По оперативной информации, уже извлечено тело погибшего из-под завалов.
"Здесь спасатели будут производить разбор конструкций и спускаться вниз под обрушения для дальнейшего проведения поисков. На обоих объектах спасатели будут работать до полного исключения фактов наличия людей", - сообщили в МЧС.
Напомним, в ночь на 7 февраля на юго-востоке в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. В результате погибли почти 3,5 тыс. человек. Подземные толчки ощущались также в соседней Сирии, где тоже сообщили о погибших.
В результате землетрясения в турецкой провинции Хатай произошел взрыв на газопроводе, а в порту Искендеруна вспыхнул пожар.
До 12 февраля в стране объявлен национальный траур.
Накануне президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану. Он также поручил правительству оказать помощь турецкой стороне.
Сегодня казахстанские спасатели и медработники вылетели в Турцию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008457-kazahstanskie-spasateli-pristupili-k-poiskovym-rabotam-v-turtsii-foto/