Казахстанские спасатели приступили к поисковым работам в Турции (фото)

Спасатели на месте ЧП. Фото: gov.kz

Казахстанские спасатели приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили в Турции, об этом сообщается на официальном сайте МЧС РК. Уже извлечено тело одного погибшего из-под завалов.

По информации МЧС Казахстана, спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты.

В ведомстве уточнили, что в первом случае это шестиэтажный дом, который находится под угрозой полного обрушения.

Спасатели на месте ЧП. Фото: gov.kz

"По информации местных жителей, в доме могут оставаться люди. На данный момент к оперативным поискам приступили кинологические расчеты, в случае обнаружения человека - собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.

Во втором случае - это полностью разрушенный жилой дом, где также могут находиться люди", - говорится в сообщении МЧС.

Собака. Фото: gov.kz

По оперативной информации, уже извлечено тело погибшего из-под завалов.

"Здесь спасатели будут производить разбор конструкций и спускаться вниз под обрушения для дальнейшего проведения поисков. На обоих объектах спасатели будут работать до полного исключения фактов наличия людей", - сообщили в МЧС.

Напомним, в ночь на 7 февраля на юго-востоке в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. В результате погибли почти 3,5 тыс. человек. Подземные толчки ощущались также в соседней Сирии, где тоже сообщили о погибших.

В результате землетрясения в турецкой провинции Хатай произошел взрыв на газопроводе, а в порту Искендеруна вспыхнул пожар.

До 12 февраля в стране объявлен национальный траур.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану. Он также поручил правительству оказать помощь турецкой стороне.

Сегодня казахстанские спасатели и медработники вылетели в Турцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008457-kazahstanskie-spasateli-pristupili-k-poiskovym-rabotam-v-turtsii-foto/