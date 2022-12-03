Авария на ТЭЦ в Экибастузе: почти 30 домов все еще остаются без отопления

Ремонтные работы на теплосетях Экибастуза. Фото: t.me/KZgovernment

Первый зампремьера РК Роман Скляр продолжит оставаться в Экибастузе для контроля работ по ликвидации последствий аварии на городских теплосетях. Об этом стало известно из сообщения в официальном Telegram-канале правительства.

В правительстве сообщили, что, дабы координировать действия и оперативно принимать решения, вице-премьер на регулярной основе проводит заседания спецштаба.

"В настоящее время привлечена дополнительная техника, всего задействовано более 50 единиц. На местах работает 36 бригад (261 человек).

По состоянию на 12:00 3 декабря из 76 домов без отопления по 48 работа завершена, еще по 28 необходимые мероприятия продолжаются. Вместе с тем для горожан по-прежнему функционируют 14 пунктов обогрева", – сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Правительство подчеркивает, что ход восстановительных работ находится на его контроле, а также местных исполнительных органов (акиматов и его управлений).

Роман Скляр, как отметили в пресс-службе премьера, будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000023-avariya-na-tets-v-ekibastuze-pochti-30-domov-vse-esche-ostayutsya-bez-otopleniya/