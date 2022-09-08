На пожарного пало подозрение в поджоге сухостоя в Алматы

Пожары близ Алмматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вчера, 7 сентября, в Сети появилось видео, в котором сообщалось, один из поджигателей, устроивших пожары близ Алматы, сам является сотрудником противопожарной службы. Позже данный сотрудник был задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

7 сентября 2022 года в на одном из YouTube-каналов был размещен видеоролик под названием "МЧС поджигает Казахстан. Установлена личность поджигателя из Алматы".

Автор видео сообщает, что одним из тех, кто устроил пожары, является сотрудник противопожарной службы Жанат Утеулиев.

"Указанный на видео гражданин действительно является сотрудником специализированной пожарной части №5 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС города Алматы – старший пожарный сержант гражданской защиты Утеулиев Жанат Ергалиевич, 1983 года рождения, в органах гражданской защиты с 2008 года", – сообщили представители Министерства по ЧС.

Позже Утеулиев был задержан сотрудниками отдела полиции Жамбылского района Алматинской области. Отмечается, что в ходе проверочных мероприятий он не смог пояснить свои действия, связанные с поджогом сухостоя, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина привлечен к административной ответственности по:

части 1 статьи 505 КоАП РК – "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов";

части 1 статьи 440 КоАП РК – "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения".

В настоящее время назначено служебное расследование.

Напомним, что 6 сентября в Алматы произошли сразу несколько пожаров. Сперва на склонах горы Кенсай загорелась сухая трава. Позже пламя перекинулось на территорию кладбища Кенсай-2. Ближе к вечеру загорелись участки склона горы по улице Жанибекова (район телебашни Кок-Тобе).

Вскоре в соцсетях появилось видео, как мужчина стоит возле разгорающегося костра. Это произошло в то время, когда горел склон Кок-Тобе. Участника видео начали искать полицейские. Вчера стало известно, что подозреваемого в разведении костра во время пожара на Кок-Тобе задержали в Алматы.

Кроме того в социальных сетях появилось видео, на котором был запечатлен поджог травы. Однако на этот раз инцидент произошел в Алматинской области. Стражи порядка также нашли и задержали предполагаемого нарушителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986861-na-pozharnogo-palo-podozrenie-v-podzhoge-suhostoya-v-almaty/