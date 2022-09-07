Человека, заснятого возле костра во время пожара на Кок-Тобе, ищет полиция Алматы

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Полиция Алматы разыскивает человека, видео с которым распространяется в соцсетях. На кадрах видно, как неизвестный человек стоит возле костра, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД.

Момент того, как неизвестный стоит возле разгорающегося костра, сняли на видео очевидцы. Это произошло в то время, когда горел склон Кок-Тобе.

Авторы ролика явно недовольны действиями человека.

По информации Управления полиции Бостандыкского района ДП города Алматы, место, зафиксированное на видео, установлено.

"Сейчас проводится осмотр сотрудниками полиции. Будут проверены данные систем видеонаблюдения города. Человек, совершивший данные действия, будет установлен и привлечен к ответственности", – говорится в сообщении Министерства внутренних дел Казахстана.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Напомним, сегодня ближе к вечеру загорелись участки склона горы в районе телебашни Кок-Тобе. Пожар удалось потушить спустя полтора часа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986484-video-s-chelovekom-vozle-polyhayuschih-derevev-ozadachilo-almatintsev-politsiya-provodit-proverku/