Еще одного предполагаемого поджигателя задержали в Казахстане (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: facebook.com

В социальных сетях появилось видео, на котором был запечатлен поджог травы. Однако на этот раз инцидент произошел в Алматинской области. Стражи порядка нашли предполагаемого нарушителя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.

"На видео сняли человека, который умышленно поджег сухостой. Из-за того, что рядом с автором видео находилась его жена, он не смог задержать подозреваемого. Они с супругой всю дорогу тушили костры", - указывается в подписи к опубликованному видео.

В ДП Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 6 сентября близ села Енбекшиарал Жамбылского района.

"Мужчина, поджигающий сухостой, установлен и доставлен в районную полицию. Им оказался 39-летний местный житель.

При допросе задержанный не смог пояснить свои действия, так как при поджоге был в алкогольном опьянении", - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений).

Напомним, ранее в Алматы также был задержан мужчина, которого подозревают в разведении костра во время пожара на Кок-Тобе.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986663-esche-odnogo-predpolagaemogo-podzhigatelya-zaderzhali-v-kazahstane-video/