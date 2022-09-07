Фейк о том, что пожары в Костанайской области начались якобы из-за бомбы, появился в Казнете

Иллюстративное фото: Mark Bucher/U.S. Navy/Getty Images

В Сети распространилось видео, автор которого утверждает, что пожары в Костанайской области начались из-за бомбы – ее якобы по ошибке сбросили из военного самолета. Фактчекеры StopFake.kz призвали казахстанцев не верить в подобную информацию.

Указанное видео было размещено на одном из YouTube-каналов. Автор якобы раскрывает причину масштабных лесных пожаров в Костанайской области.

Закадровый голос сообщает, что над Казахстаном пролетал российский самолет Ту-95, за штурвалом которого был нетрезвый пилот – по его вине, как утверждает комментатор, и была сброшена бомба, якобы из-за которой и начались пожары.

Фактчекеры обратились за комментарием в Министерство обороны Казахстана.

"Факт несанкционированного пролета над территорией Республики Казахстан какими-либо иностранными воздушными судами является недостоверным", – подчеркнули в ведомстве.

Истинные причины возникновения пожаров на данный момент выясняются.

Напомним, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сообщил о том, что сегодня, 7 сентября, в 15:00 природный пожар в Аулиекольском районе Костанайской области был локализован.

Вчера в МЧС РК также отмечали, что угроза населенным пунктам в Аулиекольском районе снята, открытого горения лесов нет.

Позже экологи высказались о том, что на восстановление экосистемы региона может уйти не менее 70 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986669-feyk-o-tom-chto-pozhary-v-kostanayskoy-oblasti-nachalis-yakoby-iz-za-bomby-poyavilsya-v-kaznete/