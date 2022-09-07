Депутат призвала объяснить механизм возмещения ущерба жителям Костанайской области

Сгоревший дом в Костанайской области. Фото: NUR.KZ / Георгий Шаповалов

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева на планарном заседании палаты призвала власти в индивидуальном порядке решать вопрос компенсации ущерба из-за пожаров в Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Екатерина Смышляева в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова заявила, что трагедия, случившаяся в Костанайской области, затронула каждого казахстанца.

"Впереди длительный период устранения последствий этого бедствия. Возмещение ущерба, реабилитация пострадавших, восстановление инфраструктуры района, обработка площадей пожаров и другое", – сказала она.

При этом депутат призвала власти выработать эффективный и справедливый механизм возмещения ущерба погорельцам.

"Сейчас, когда ситуация с пожарами стабилизирована, начинается работа по оформлению помощи. При таком количестве пострадавших людей в ходе возмещения ущерба обязательно возникнут нестандартные случаи и ситуации.

Встречаясь с погорельцами, мы уже видим примеры уцелевших, но отключенных от коммуникаций домов, стоящих на пепелище. Это жилье формально целое, но не пригодное для жизни.

Люди переживают за неучтенный по субъективным и объективным причинам скот, компенсация за который не положена по текущим регламентам. Многие дома и строения не оформлены правильно, имеются случаи, когда на них вообще нет документов", – перечислила она.

Смышляева указала и на то, что при распределении государственной поддержки учесть все это не всегда возможно.

"У беды нет единого стандарта, каждый случай индивидуален. Однако в случаях частной помощи – механизм ее распределения должен отличаться от казенного подхода, быть гибким, прозрачным и человечным.

Пострадавшие не знают, на какие виды помощи могут рассчитывать, и из каких источников, в каких случаях, предоставляется жилье, а в каких компенсация. От этого возникает отчаяние и паника, а в информационном вакууме легко возникают различные инсинуации. С учетом стабилизации ситуации очень важно уделить внимание этим вопросам", – подчеркнула Екатерина Смышляева.

Напомним, что вчера в МЧС РК представили последние данные о пожарах в Костанайской области. Сообщалось, что угроза населенным пунктам в Аулиекольском районе снята, открытого горения лесов нет.

Позже экологи высказались о том, что на восстановление экосистемы региона может уйти не менее 70 лет.

Также в социальных сетях появился снимок со спящими на земле пожарными в Костанайской области. Это фото растрогало казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986608-deputat-prizvala-obyasnit-mehanizm-vozmescheniya-uscherba-zhitelyam-kostanayskoy-oblasti/