"Обстановка сложная": аким района в Костанайской области о ситуации в эпицентре пожара

Ерлан Теменов. Фото: NUR.KZ

Аким Аулиекольского района Костанайской области Ерлан Теменов рассказал о проводимых мероприятиях и ситуации в районе к этому часу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Обстановка сейчас сложная, но не сложнее, чем была ранее. В работе принимают участие более тысячи бойцов военизированных подразделений из Северо-Казахстанской области, Нур-Султана и Карагандинской области. Это специалисты, которые подготовлены к работе в экстремальных условиях", - пояснил аким Аулиекольского района Ерлан Теменов.

Он отметил, что на данный момент специалисты усиленно работают в Казанбасском сельском округе, в селе Баганалы. Туда отправлено 4,7 тонн бензина и 4,7 - дизтоплива. Еще две тонны бензина было доставлено от местного предприятия.

"Сегодня наш регион посетил президент РК. Он поговорил с пострадавшими и выслушал их. Мы со своей стороны создали все условия для того, чтобы люди комфортно чувствовали себя в местах эвакуации.

Ранее пострадавшие были размещены в трех школах, но многие, у кого уцелели дома, разъехались. Кто-то уехал к родственникам. Сейчас задействована только одна школа", - заявил Ерлан Теменов.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область, где бушуют сильные природные пожары. Глава государства провел заседание оперштаба и встретился с пострадавшими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986241-obstanovka-slozhnaya-akim-rayona-v-kostanayskoy-oblasti-o-situatsii-v-epitsentre-pozhara/