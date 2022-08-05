Добыча нефти полностью остановлена из-за утечки газа на Кашагане

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Сегодня, 5 августа, стало известно о том, что производство на месторождении нефти Кашаган в Атырауской области пришлось полностью остановить из-за утечки газа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Petrocouncil.

По имеющейся информации, во вторник, 2 августа, датчики показали утечку газов на 12 линиях труб, идущих к слагкетчеру (шламоуловитель - прим. ред.) на заводе Карабатан.

Была проведена проверка, по итогам которой выяснилось, что на одной из труб произошло растрескивание.

Предварительная причина происшествия - коррозия металла.

По оценкам Petrocouncil, ремонт данного повреждения линии может занять от 7 до 10 дней.

Отмечается, что сейчас комиссия занимается расследованием и изучением других линий на предмет прорыва.

Таким образом, по текущим прогнозам, остановка добычи нефти на Кашагане может продлиться до недели.

Напомним, недавно стало известно о том, что КТК снизил объемы перекачки нефти из Казахстана из-за ремонта на Тенгизском месторождении.

Также ранее из-за сильного ветра отключились две нефтеперекачивающие станции КТК. Восстановить их работу удалось лишь спустя несколько дней.

Кроме того, в начале июля российский суд приостановил работу КТК на месяц. Вскоре решение было отменено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981971-dobycha-nefti-polnostyu-ostanovlena-iz-za-utechki-gaza-na-kashagane/