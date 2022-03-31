Сколько человек пострадало из-за шторма в Казахстане, рассказали в МЧС

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На онлайн-брифинге в СЦК глава казахстанского МЧС сообщил о пострадавших в период с 29 по 30 марта – в эти дни в стране бушевал шторм с сильными порывами ветра, передает корреспондент NUR.KZ.

"С 29 по 30 марта в связи с ухудшением погодных условий на территории 7 областей и 2 городов республики в результате порывистого ветра зарегистрировано 297 случаев срывов кровли на объектах различного назначения: образования, здравоохранения, жилых домов, МИО, силовых структур, торговли, административных и прочих объектов.

При этом пострадали 8 человек, из них 3 детей. 4 госпитализированы, остальные осмотрены и отпущены домой", - сообщил министр Юрий Ильин.

В пресс-службе МЧС позже отметили, что озвученное число пострадавших – это граждане, которые обратились за помощью спасателей.

Отдельно Минздравом также учитываются граждане, которые пострадали от непогоды, но обратились к врачам напрямую, без помощи МЧС.

К примеру, по информации Управления здравоохранения Нур-Султана, в столице к медикам обратились 10 человек – они пострадали в период шторма. Также в Нур-Султане накануне зарегистрировали 160 ДТП за сутки из-за непогоды.

В Алматинской области вчера мужчину снесло ветром с крыши здания, а на одной из трасс произошло массовое ДТП. В ВКО с крыши здания ветром сорвало кровлю.

Также 29 марта в Алматы начался сильный ветер с осадками в виде дождя и снега. На территории мегаполиса объявили штормовое предупреждение. По всему городу падали деревья, ветром срывало крыши со зданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962979-skolko-chelovek-postradalo-iz-za-shtorma-v-kazahstane-rasskazali-v-mchs/