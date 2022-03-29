Крыши сорвало у восьми зданий из-за сильного ветра в Алматы (фото)
С момента начала сильного ветра с осадками в Алматы в ДЧС поступило 34 сообщения о падении деревьев, срыве кровельных покрытий на зданиях и затоплении дворовых территорий частных жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского Департамента по ЧС.
Как указали в департаменте, после получения штормового предупреждения ДЧС и городские службы города были приведены в режим повышенной готовности.
По данным ведомства, из-за порывистого ветра и интенсивного дождя зарегистрированы следующие происшествия:
- падение деревьев на автомашины - 21 случай;
- срыв кровли частных жилых домов, многоэтажных домов, административных зданий – 8 случаев;
- срыв облицовки многоэтажных домов – 2 случая;
- срыв забора автостоянки, обрыв троллейбусной линии - 3 случая.
Незначительные телесные повреждения в результате непогоды получили двое взрослых мужчин, пострадавших уже осмотрели медики. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает.
По всем случаям на местах работают сотрудники РУЧС ДЧС, а также подрядные организации акиматов и Службы спасения 109.
"Осадки в виде дождя с переходом в снег продолжатся до 3 часов ночи. В этой связи не рекомендуем жителям города оставлять машины под деревьями!" - сказано в сообщении ДЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962660-kryshi-na-vosmi-zdaniyah-sorvalo-iz-za-silnogo-vetra-v-almaty-foto/