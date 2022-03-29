Крыши сорвало у восьми зданий из-за сильного ветра в Алматы (фото)

Последствия ветра в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

С момента начала сильного ветра с осадками в Алматы в ДЧС поступило 34 сообщения о падении деревьев, срыве кровельных покрытий на зданиях и затоплении дворовых территорий частных жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского Департамента по ЧС.

Как указали в департаменте, после получения штормового предупреждения ДЧС и городские службы города были приведены в режим повышенной готовности.

Последствия сильного ветра в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

По данным ведомства, из-за порывистого ветра и интенсивного дождя зарегистрированы следующие происшествия:

падение деревьев на автомашины - 21 случай;

срыв кровли частных жилых домов, многоэтажных домов, административных зданий – 8 случаев;

срыв облицовки многоэтажных домов – 2 случая;

срыв забора автостоянки, обрыв троллейбусной линии - 3 случая.

Последствия сильного ветра в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Незначительные телесные повреждения в результате непогоды получили двое взрослых мужчин, пострадавших уже осмотрели медики. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает.

По всем случаям на местах работают сотрудники РУЧС ДЧС, а также подрядные организации акиматов и Службы спасения 109.

"Осадки в виде дождя с переходом в снег продолжатся до 3 часов ночи. В этой связи не рекомендуем жителям города оставлять машины под деревьями!" - сказано в сообщении ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962660-kryshi-na-vosmi-zdaniyah-sorvalo-iz-za-silnogo-vetra-v-almaty-foto/