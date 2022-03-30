Десять человек пострадали из-за плохой погоды в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

10 человек получили различные травмы из-за непогоды в Нур-Султане – они обратились в столичные травмпункты и приемные покои, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения.

Некоторые пострадавшие самостоятельно обратились в медучреждения.

"Из-за ухудшений погодных условий вечером 29 марта в столице в травматологические и приемные покои городских больниц всего обратились 10 человек по различным травмам. Из них семь самообращений, три – по линии скорой помощи", – сообщили в ведомстве.

Пострадавших осмотрели и направили на амбулаторное лечение и наблюдение по месту жительства.

Напомним, что накануне из-за непогоды в Нур-Султане был закрыт аэропорт, приостановлено движение некоторых автобусов.

А в "Казмедиацентре" из-за попадания воды на электрооборудование произошла авария.

Сегодня, 30 марта, из-за шквального ветра студенты столичных колледжей, обучающиеся в первую смену, были переведены на "дистанционку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1962738-desyat-chelovek-postradali-iz-za-plohoy-pogody-v-nur-sultane/