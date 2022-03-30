Массовое ДТП с участием более 10 авто произошло в Алматы из-за непогоды

Иллюстративное фото: ДП СКО

В южной столице из-за плохих погодных условий столкнулись более десяти автомобилей - массовая авария произошла на Восточной объездной автомобильной дороге. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Департамента полиции Алматы.

Как отметили в полиции, причиной ДТП стали гололед, несоблюдение дистанции и нарушение скоростного режима.

"Водитель первой автомашины не справился с управлением и врезался в ограждение. Мужчина, ехавший следом, не успел затормозить на сильном гололеде. И так по цепной реакции: водители просто не успевали среагировать", - пояснили в правоохранительных органах.

Сообщается, что в аварии никто не пострадал.

Прибывшие на место медики осмотрели водителя одной из машин, на месте оказали ему первую помощь, в госпитализации мужчина не нуждался.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к разбирательству факта ДТП.

Ранее сообщалось, что в Алматы случилась массовая авария с участием шести автомобилей. По данным полиции, водитель одной из машин был пьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962860-massovoe-dtp-s-uchastiem-bolee-10-avto-proizoshlo-v-almaty-iz-za-nepogody/