160 ДТП за сутки зарегистрировали в Нур-Султане из-за непогоды

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Из-за неблагоприятных погодных условий в столице за 29 марта зарегистрировали 160 дорожно-транспортных происшествий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

В столичном департаменте полиции сообщили о 160 ДТП, произошедших за сутки, 29 марта. Тем не менее, в ведомстве отметили, что пострадавших нет.

Один из случаев произошел около 20:10 часов. Сообщается, что 26-летний водитель ехал на автомобиле марки Lada по шоссе Каркаралы со стороны города Косшы в сторону проспекта Кабанбай батыра. По данным полиции, он допустил столкновение с машиной марки Volkswagen, которой управлял 41-летний водитель.

Кроме того, из-за образовавшегося затора на проезжей части в условиях плохой видимости произошло столкновение четырех других транспортных средств.

Еще одно ДТП произошло с участием двух автомобилей марки Shacman. Водитель одной из машин, следуя по Астраханской трассе со стороны поселка Талапкер, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с другой автомашиной той же марки, которая следовала в попутном направлении.

После этого произошло столкновение еще трех транспортных средств, отметили в департаменте полиции.

"Департмент полиции города Нур-Султана предупреждает, учитывая сложные погодные условия, с понижением температуры и образованием гололедицы необходимо быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал", – предостерегли водителей полицейские.

Тем не менее, следует быть осторожными и пешеходам, напомнили в Департаменте полиции Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962774-160-dtp-za-sutki-zaregistrirovali-v-nur-sultane-iz-za-nepogody/