Кровлю сорвало ветром с крыши здания в Восточном Казахстане (фото)

Сорванная кровля в ВКО. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В селе Чекоман Восточно-Казахстанской области ветром сорвало кровлю крыши административного здания. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе областного ДЧС на официальном сайте ведомства.

"30 марта в селе Чекоман в результате ветра, достигающего 12 м/с, произошел срыв кровли 2-этажного административного здания на площади 195 квадратных метров", – говорится в сообщении департамента.

Сообщается, что пострадавшее здание было построено в 1986 году. Внутри находится офис "Казпочты", местная библиотека и аптека. Общая площадь кровли составляет 195 квадратных метров.

По данным спасателей, пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас на месте работает комиссия местных исполнительных органов.

"ДЧС ВКО заранее предупреждал население о предстоящих порывах ветра.

Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными, не подходить близко к слабо закрепленным и ветхим конструкциям, заброшенным зданиям, деревьям, линиям электропередач", – предостерегли в Департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962805-krovlyu-sorvalo-vetrom-s-kryshi-zdaniya-v-vostochnom-kazahstane-foto/