Кровлю сорвало ветром с крыши здания в Восточном Казахстане (фото)
В селе Чекоман Восточно-Казахстанской области ветром сорвало кровлю крыши административного здания. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе областного ДЧС на официальном сайте ведомства.
"30 марта в селе Чекоман в результате ветра, достигающего 12 м/с, произошел срыв кровли 2-этажного административного здания на площади 195 квадратных метров", – говорится в сообщении департамента.
Сообщается, что пострадавшее здание было построено в 1986 году. Внутри находится офис "Казпочты", местная библиотека и аптека. Общая площадь кровли составляет 195 квадратных метров.
По данным спасателей, пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас на месте работает комиссия местных исполнительных органов.
"ДЧС ВКО заранее предупреждал население о предстоящих порывах ветра.
Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными, не подходить близко к слабо закрепленным и ветхим конструкциям, заброшенным зданиям, деревьям, линиям электропередач", – предостерегли в Департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962805-krovlyu-sorvalo-vetrom-s-kryshi-zdaniya-v-vostochnom-kazahstane-foto/