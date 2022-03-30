Мужчину снесло ветром с крыши здания в Алматинской области

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Три человека пострадали во время урагана в Алматинской области. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает Sputnik Казахстан.

По информации ведомства, в больницы Талдыкоргана обратились двое пострадавших 1991 и 1968 годов рождения. У них ушибы и колотые раны. После медицинского осмотра оба отпущены домой.

"Еще один пострадавший получил травмы при падении с крыши здания в Енбекшиказахском районе. Сейчас он находится в реанимации Есикской больницы. Пациент в сознании, состояние стабильно тяжелое", - пояснила пресс-секретарь управления здравоохранения Алматинской области Ляйлим Аубакирова.

Напомним, 29 марта на Алматинскую область, как и ряд других регионов Казахстана, обрушилась непогода. Были повреждены частные дома, здания, машины, повалены деревья.

Жители Талдыкоргана делились кадрами последствий мощного ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962828-muzhchinu-sneslo-vetrom-s-kryshi-zdaniya-v-almatinskoy-oblasti/