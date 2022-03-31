Главу МЧС спросили о должности его сына в АО, владеющем ТЭЦ в Петропавловске

Юрий Ильин. Фото: primeminister.kz

На онлайн-брифинге в СЦК главу казахстанского МЧС Юрия Ильина спросили, изучал ли он аварию на ТЭЦ Петропавловска, и попросили прокомментировать тот факт, что сын министра занимает пост зампреда АО "ЦАЭК", которое владеет этой ТЭЦ, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Ильин сообщил, что для ремонта на ТЭЦ Петропавловска, где произошла авария, привлекут специалистов из России.

"Работы по восстановлению требуют решений, для которых также были приглашены специалисты из России – аналогичная ситуация проходила в Барнауле.

Я думаю, решения, которые будут приниматься, прежде всего – это по демонтажу аварийной трубы и в дальнейшем решение вопроса по строительству, которое займет, как они говорят, от 12 до 14 месяцев", - заявил министр.

Он добавил, что сейчас по аварии на ТЭЦ Петропавловска работает правительственная комиссия во главе с замминистра энергетики – комиссия установит причину аварии.

"На данное время в Петропавловске мы видим понижение температуры подачи тепла в город с учетом того, что в работе всего 3 котла. Сейчас компания, которая является владельцем, это "СевКазЭнерго", принимает мероприятия для решения с аварийностью трубы, которая повреждена и не работает, по разбору завалов на 5 котлах, которые повреждены", - добавил глава МЧС.

Также он прокомментировал должность своего сына – по информации журналистов, он является зампредседателя АО "ЦАЭК", которое владеет вышеупомянутой ТЭЦ.

"Касательно работы моего сына, я думаю, что каждый может работать там, где он может пригодиться и приносить пользу. Непосредственно в подчинении министерства этот объект не находится и какую-либо деятельность, связанную с работой министерства, не осуществляет", - ответил Ильин.

Вчера стало известно, что оборудование на Петропавловской ТЭЦ-2, где обрушилась дымовая труба, вышло из строя.

Напомним, труба на петропавловской ТЭЦ рухнула 20 марта.

Позже под завалами было найдено тело сотрудницы предприятия. Тогда же сообщалось, что директора и главного инженера ТЭЦ задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962960-glavu-mchs-sprosili-o-dolzhnosti-ego-syna-v-ao-vladeyuschim-tets-v-petropavlovske/