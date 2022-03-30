Оборудование вышло из строя на петропавловской ТЭЦ-2, где обрушилась дымовая труба

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На ТЭЦ-2 в Петропавловске, где 20 марта обрушилась дымовая труба, вчера, 29 марта, вышел из строя один из золошлакопроводов. На предприятии прокомментировали инцидент, передает издание Петропавловск.news.

Как сообщили изданию в пресс-службе "Севказэнерго", которой и принадлежит ТЭЦ-2, сейчас на теплоцентрали продолжаются работы по устранению последствий обрушения дымовой трубы.

"На сегодня ремонтные бригады заняты устранением технологических последствий. В результате падения трубы был отключен от работы один золошлакопровод, расположенный под ней. Станция продолжила работу на трех шлакопроводах.

29 марта вышел из строя шлакопровод, также расположенный под дымовой трубой №1. Планируемый срок завершения восстановительных работ - 31 марта", - говорится в заявлении компании.

Подчеркивается, что прилагаются все усилия для минимизации последствий технологического нарушения.

Напомним, в результате обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске погиб один человек. Руководство предприятия заявило, что окажет материальную помощь семье погибшей.

Тогда же стало известно о задержании директора и главного инженера ТЭЦ-2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962677-oborudovanie-vyshlo-iz-stroya-na-petropavlovskoy-tets-2-gde-obrushilas-dymovaya-truba/