Генпрокуратура: На крыше сгоревшего здания акимата Алматы было найдено тело человека

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новые подробности о январских беспорядках озвучил начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров в интервью "Казахстанской правде". Как оказалось, после пожара на крыше здания акимата Алматы, подожженного участниками беспорядков, было обнаружено тело человека.

Как сообщил Ожаров, осмотр сгоревшего здания акимата Алматы занял у следователей несколько дней - привлекалось большое количество специалистов в области криминалистики, пожаротехники, товароведения, сейсмологии.

"Они должны были ответить на вопросы следствия, которые позволили достоверно установить причины пожара, размер нанесенного ущерба, обс­тоятельства гибели человека на крыше здания. Помните же, что там нашли обугленный труп?

Перед этим следователю еще предстояло подготовить грамотные и точные вопросы для каждого эксперта, чтобы пролить свет на все обстоятельства захвата и погромов", - сообщил Ожаров.

Напомним, 5 января участники беспорядков штурмовали здание акимата Алматы, после чего подожгли его. Огонь практически дотла уничтожил некоторые кабинеты - зал заседаний выгорел полностью, от кабинета акима не осталось ничего. Первый этаж пострадал меньше - на лестнице сохранились деревянные перила, кое-где уцелели ковры и паркет.

Администрация города уже приступила к восстановлению здания акимата - ему вернут первозданный вид.

Отметим, что во время пожара в акимате раненые военнослужащие, полицейские и гражданские лица оказались заперты в подвале здания. Два алматинца помогали им выбраться и сняли происходящее на камеру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1957457-genprokuratura-na-kryshe-sgorevshego-zdaniya-akimata-almaty-bylo-naydeno-telo-cheloveka/