Генпрокуратура: На крыше сгоревшего здания акимата Алматы было найдено тело человека
Новые подробности о январских беспорядках озвучил начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров в интервью "Казахстанской правде". Как оказалось, после пожара на крыше здания акимата Алматы, подожженного участниками беспорядков, было обнаружено тело человека.
Как сообщил Ожаров, осмотр сгоревшего здания акимата Алматы занял у следователей несколько дней - привлекалось большое количество специалистов в области криминалистики, пожаротехники, товароведения, сейсмологии.
"Они должны были ответить на вопросы следствия, которые позволили достоверно установить причины пожара, размер нанесенного ущерба, обстоятельства гибели человека на крыше здания. Помните же, что там нашли обугленный труп?
Перед этим следователю еще предстояло подготовить грамотные и точные вопросы для каждого эксперта, чтобы пролить свет на все обстоятельства захвата и погромов", - сообщил Ожаров.
Напомним, 5 января участники беспорядков штурмовали здание акимата Алматы, после чего подожгли его. Огонь практически дотла уничтожил некоторые кабинеты - зал заседаний выгорел полностью, от кабинета акима не осталось ничего. Первый этаж пострадал меньше - на лестнице сохранились деревянные перила, кое-где уцелели ковры и паркет.
Администрация города уже приступила к восстановлению здания акимата - ему вернут первозданный вид.
Отметим, что во время пожара в акимате раненые военнослужащие, полицейские и гражданские лица оказались заперты в подвале здания. Два алматинца помогали им выбраться и сняли происходящее на камеру.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1957457-genprokuratura-na-kryshe-sgorevshego-zdaniya-akimata-almaty-bylo-naydeno-telo-cheloveka/