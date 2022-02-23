Досаев рассказал Токаеву о восстановлении Алматы после погромов

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава государства заслушал отчет о развитии города Алматы и изменении краткосрочного экономического индикатора за январь 2022 года, сообщает официальный сайт Акорды.

Президент был проинформирован о восстановлении города и мерах по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. В рамках реализации поручения главы государства для оперативного оказания помощи бизнесу сумма выплаты по упрощенному механизму увеличена до 10 млн тенге, срок рассмотрения заявок сокращен в два раза – с 1 месяца до 2 недель.

На сегодня возмещение получили 755 из 1413 зарегистрированных предпринимателей. До 10 марта будут удовлетворены 90 % заявок субъектов МСБ.

Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарту Токаеву были представлены меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и повышению эффективности поддержки социально уязвимых слоев населения.

Глава государства был проинформирован о подходах к модернизации городской системы здравоохранения и снижению дефицита мест в общеобразовательных школах.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по восстановлению города и возмещению ущерба субъектам бизнеса, подготовить предложения по обновлению инженерных сетей города и уделить особое внимание реновации жилищного фонда для сокращения количества ветхих и аварийных жилых домов.

Напомним, ранее на расширенном заседании правительства аким Алматы доложил президенту, как он перераспределил 2 млрд тенге, которые должны были пойти на ремонт проспекта Аль-Фараби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957468-dosaev-rasskazal-tokaevu-o-vosstanovlenii-almaty-posle-pogromov/