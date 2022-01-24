Пострадавшим из-за беспорядков в Алматы начнут выплачивать ущерб с 24 января

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С понедельника, 24 января, в Алматы будут начаты выплаты физическим лицам, пострадавшим в ходе беспорядков. Об этом на заседании штаба по восстановлению жизнеобеспечения города сообщил заместитель акима Ильяс Усеров, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Речь идет о компенсационных выплатах 603 пострадавшим работникам госорганов, больниц и СМИ.

Сообщается, что выплаты получат:

592 сотрудника правоохранительных органов;

1 сотрудник ДЧС;

3 сотрудника местных исполнительных органов;

1 сотрудник телеканала "Алматы";

6 сотрудников медицинских организаций.

Как объяснил Усеров, горожанам, получившим ранения тяжелой степени, выплатят по 2 млн тенге, средней степени - по 1 млн тенге, в легкой форме - по 500 тысяч тенге.

Кроме того, финансовая помощь в размере 100 тыс. тенге будет выплачена задействованным в период ЧП 3878 сотрудникам полиции, 1207 сотрудникам ДЧС, 3888 сотрудникам Управления общественного здоровья и 93 сотрудникам Службы спасения.

"Сегодня соответствующие документы направлены в казначейство - после обеда будут произведены первые выплаты", - проинформировал замакима Алматы.

Еще 200 млн тенге будут направлены полиции для обеспечения выплат за пострадавший автотранспорт после завершения соответствующих следственных действий. В случае необходимости сумма будет увеличена, отметили в акимате.

Напомним, в результате массовых беспорядков в Алматы погибли 160 человек, 11 из них сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в память о трагических январских событиях в Алматы будет возведен пантеон.

На прошлой неделе Генпрокуратура представила полную хронологию беспорядков в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952609-postradavshim-iz-za-besporyadkov-v-almaty-nachnut-vyplachivat-uscherb-s-24-yanvarya/