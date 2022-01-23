"Вышли все": оказавшиеся в центре беспорядков алматинцы рассказали, как отстояли свой дом (видео)

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Жители многоэтажного дома, оказавшегося в самом эпицентре беспорядков в Алматы, рассказали, как отстояли свое жилье и избежали трагедии.

С очевидцами трагических январских событий встретились корреспонденты телеканала "Хабар 24".

Дом алматинца Ермека Искакова находится рядом с площадью, где начались беспорядки. За погромами он наблюдал с балкона. Вспоминает: мародеры грабили и поджигали административные здания.

Увидев густой черный дым, поваливший из окон одного из ресторанов, расположенных в жилом многоквартирном доме, Ермек вместе с соседями бросился тушить пожар.

"Вышли все. Мужчин человек 15, наверное, и женщины. Мы начали взламывать дверь запасную. Когда открыли дверь, оттуда повалил черный дым, копоть. Зайти было невозможно, потому что резало глаза. Мы начали тушить водой, ведрами. Со второго этажа вытащили шланг, пустили туда, чтобы тушить", - делится Ермек.

Больше трех часов люди ведрами носили воду, чтобы потушить пожар и не дать огню распространиться на все здание.

Кто-то из жильцов услышал, что мародеры хотят поджечь газовое оборудование на первом этаже. Люди начали искать возможность отключить газ, иначе взрыва было не избежать.

В этом хаосе жильцы обратили внимание на молодого человека, который, не жалея себя, нырял и в дым, и в огонь. Действовал быстро, без паники. Это был местный дворник Арлан, и он не был жильцом этого дома.

"Он тоже хорошо помогал нам. Парень прям отчаянный, молодец! То есть он не бросил никого и был одним из самых явных, кто потушил. В конце он потом вышел и сказал: "Все, ребята, все потушили", - вспоминает Ермек.

"Пожарных не вызывали. Своими силами обошлись. Все потушили. Потом еще долго стояли, во двор выходили. Сами защищали свой дом жильцы", - рассказывает Сауле Баймуканова, жительница дома.

Ранее оперативник рассказал, как стражи порядки защищали здание департамента полиции Алматы, чтобы не дать боевикам завладеть оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952513-vyshli-vse-okazavshiesya-v-tsentre-besporyadkov-almatintsy-rasskazali-kak-otstoyali-svoy-dom-video/