Опубликован номер телефона для поиска арестованных во время беспорядков в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Замглавы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram опубликовал номер call-центра для поиска арестованных во время январских беспорядков в Алматы.

Узнать информацию об арестованных алматинцы могут по номеру 8 (727) 290-19-01.

"Вы можете обратиться в call-центр, чтобы получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах, и другим интересующим вас вопросам. В этот call-центр могут обращаться также и адвокаты.

Хочу заверить, что нами принимаются все необходимые меры по неукоснительному соблюдению конституционных прав граждан", - написал замглавы алматинской полиции.

Он также отметил, что все указанные лица содержатся в заключении на основании санкций судов, поэтому в случае несогласия с вынесенной мерой пресечения в виде "содержания под стражей" граждане могут обращаться в органы прокуратуры в порядке надзора за законностью.

Ранее Генпрокуратура уже публиковала мобильные номера прокуроров, которым казахстанцы могут пожаловаться на действия полицейских и военных.

Напомним, МВД также представило список номеров телефонов, куда могут позвонить казахстанцы из разных регионов, чтобы получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах после массовых беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952557-opublikovan-nomer-telefona-dlya-poiska-arestovannyh-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty/