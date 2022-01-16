Видео жестокого избиения военных во время беспорядков в Алматы появилось в Сети

Кадр из видео. Источник: facebook.com/dos.kurmanbayev

В социальных сетях казахстанцы обсуждают видео, на котором запечатлена толпа людей с палками и арматурой, которая избивала военнослужащих и полицейских во время беспорядков в Алматы, передает NUR.KZ.

15-минутное видео опубликовал очевидец трагических событий Жандос Курманбаев на своей странице в Facebook.

"Вооруженные палками и арматурой террористы убивают военных насмерть в центре Алматы. 5 января, 15:40. Видео-доказательство", - говорится в описании ролика.

Судя по кадрам, видео было сделано в районе пересечения улиц Сейфулина и Шевченко.

На видео сначала видны военнослужащие Нацгвардии, а за ними в сторону центра города следовала разъяренная толпа с палками и арматурой, отобранными у военных щитами, которая вела себя агрессивно. Также на кадрах запечатлено нападение на нескольких полицейских.

Напомним, накануне полиция Алматы показала видео с избиением полицейских во время беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951380-video-zhestokogo-izbieniya-voennyh-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-poyavilos-v-seti/