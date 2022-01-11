Как выглядел Талдыкорган после погромов и беспорядков (фото, видео)

Акимат Алматинской области. Фото: NUR.KZ

Жители Талдыкоргана постепенно возвращаются к нормальной жизни. Последствия погромов и массовых беспорядков устраняются. Разграбленные супермаркеты и государственные объекты начинают восстанавливать, передает корреспондент NUR.KZ.

5 и 6 января в Талдыкоргане штурмовали государственные объекты - акимат Алматинской области, городское управление полиции, здание филиала партии Nur Otan, департамент полиции Алматинской области.

Беспорядки в Талдыкоргане. Фото: NUR.KZ

Также были совершены атаки на следственный изолятор, их отразили.

Акимат Алматинской области. Фото: NUR.KZ

Кроме того, подверглись разграблению сети магазинов.

В настоящее время работа супермаркетов возобновляется, следы погромов устраняют, торговые и другие объекты находятся под усиленной охраной.

Фото: NUR.KZ

Сейчас в городе возобновлено движение общественного транспорта. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Галымжана Дарибаева, в Талдыкоргане с 8.00 часов утра до 18.00 часов вечера курсируют 82 автобуса.

Управление полиции Талдыкоргана. Фото: NUR.KZ

По сообщению пресс-службы акима Алматинской области, 10 января глава региона Канат Бозумбаев поручил ответственным лицам проработать вопросы по переходу к работе в штатном режиме.

Площадь в Талдыкоргане. Фото: NUR.KZ

Канат Бозумбаев отметил, что в регионе начала работу специальная комиссия по оценке материального ущерба.

Фото: NUR.KZ

Также должны начать свою деятельность крупные торговые объекты, рынки, автозаправочные станции.

Управление полиции Талдыкоргана. Фото: NUR.KZ

Для населения стал доступен интернет. В штатном режиме работают аптеки и медицинские учреждения.

Филиал Nur Otan. Фото: NUR.KZ

"В целом ситуация в области стабильная. Талдыкорган под контролем. Поэтому должны поэтапно возвращаться к прежнему ритму жизни. Полагаю, что, объединившись, мы сможем на ближайшей неделе выйти на прежний уровень функционирования областного хозяйства и образа жизни жетысусцев", - отметил Канат Бозумбаев.

Департамент полиции Алматинской области 11 января. Фото: NUR.KZ

Напомним, ранее стало известно, что в Алматинской области возбудили 60 уголовных дел после массовых беспорядков.

Центральная площадь Талдыкоргана. Фото: NUR.KZ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950504-kak-vyglyadel-taldykorgan-posle-pogromov-i-besporyadkov-foto-video/