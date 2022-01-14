Аким Актюбинской области рассказал о захвате аэропорта

Ондасын Уразалин. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин во время брифинга раскрыл подробности захвата аэропорта в Актобе в дни беспорядков и погромов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Факт захвата аэропорта был, возбуждено уголовное дело. Во всем мире факт захвата аэропортов, железной дороги, магистралей считается террористическим актом.

Действительно, группа людей приходила в это здание, вошла, всех сотрудников выгнала, заставила выключить все, создала угрозу жизни тысяч пассажиров. Над территорией Актюбинской области пролетают десятки, сотни иностранных бортов, которые, может, не садятся, но оборудование обеспечивает их нормальный проход. То есть они создали угрозу, выключили аэропорт и навигационную систему, это уже расценивается, как террористический акт. Всю ночь они были там", - сообщил Ондасын Уразалин.

По поводу того, как удалось освободить аэропорт Актобе от террористов, глава региона распространяться не стал.

"Наша задача была минимизировать потери, не допустить кровопролития. Мы сумели без жертв, без стрельбы и пальбы вернуть аэропорт обратно. Пусть начальник аэропорта скажет, с кем он встречался. Он сейчас дает свидетельские показания относительно этих людей и идет на очную ставку с ними.

Эти люди задержаны, по крайней мере, основные зачинщики, хотя там их было значительно больше. Возбуждено уголовное дело. Несколько рейсов было отменено. В историю эти события войдут, что без кровопролития мы все эти вопросы решили, вернули контроль над аэропортом, восстановили работу всех служб и сейчас он работает в штатном режиме", - отметил аким Актюбинской области.

Ранее полиция показала видео беспорядков в Актобе. Также стало известно, почему глава региона не вышел к протестующим, один из которых на автомобиле наехал на силовиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951257-akim-aktyubinskoy-oblasti-rasskazal-o-zahvate-aeroporta/