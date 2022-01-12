Стало известно, почему аким Актюбинской области не вышел к протестующим

Ондасын Уразалин. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Первый заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров в ходе брифинга ответил на вопрос, почему глава региона Ондасын Уразалин не вышел на площадь к протестующим, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, 3 января сотрудники областного акимата находились на своих рабочих местах. На следующий день в связи со сложившейся ситуацией в стране было принято решение весь персонал вывезти из здания.

"Здесь остались только глава региона, его заместители, пара начальников управлений. Когда произошел захват здания областного акимата, митингующие прорвались, совершили акты мародерства, пришлось эвакуироваться всем", - отметил Руслан Хамбаров.

Он пояснил, что сейчас все находятся на своих рабочих местах. Глава региона проводит совещания и совершает объезды по городу.

Также спикер ответил на вопрос, почему аким Актюбинской области и его заместители не выходили к протестующим.

"Давайте откровенно говорить: ни у кого желания слушать ни меня, ни моих коллег, ни главу региона не было. Там были ультимативные требования.

Как они были настроены, сейчас следствие покажет - кто все организовывал, как это все происходило.

Кроме того, я скажу, что мой коллега, один из заместителей акима южных областей, вышел к митингующим. В итоге его избили, сейчас он находится в больнице. Много глав регионов, которые выходили, но никто из них успокоить толпу не смог.

Еще есть такое понятие, как личная безопасность. Чтобы выйти туда и человека избили, я считаю, что это крайне неправильно. В целом такой ход со стороны власти - выходить, когда тебя не хотят ни слушать, ни видеть", - сказал Руслан Хамбаров.

Чиновник заметил, что прорвавшиеся в акимат не выдвигали никаких требований, а сразу стали мародерствовать, разбивать компьютеры, ноутбуки, оргтехнику.

Предварительный ущерб зданию от погромов составил 300 млн тенге. На его восстановление уйдет примерно 2-3 недели.

Напомним, 5 января митингующие штурмовали акимат Актюбинской области. Военнослужащий, охранявший здесь порядок, сообщил, что началась полная неразбериха. Один из протестующих наехал на автомобиле на силовиков.

Также, видимо, Руслан Хамбаров упомянул о случае, когда агрессивная толпа избила заместителя акима Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950830-stalo-izvestno-pochemu-akim-aktyubinskoy-oblasti-ne-vyshel-k-protestuyuschim/