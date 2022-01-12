Протестующий на автомобиле наехал на силовиков в Актобе (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: diapazon.kz

В Актобе протестующий на автомобиле наехал на силовиков. Произошедшее попало на видео, которое опубликовали в соцсетях. Инцидент прокомментировали в МВД, передает "Диапазон".

По информации издания, наезд был совершен 5 января в ходе массовых беспорядков.

На кадрах видно, что автомобиль сбивает одного полицейского, тот падает. После чего водитель въезжает в силовиков, стоящих в оцеплении.

В МВД сообщили, что в результате наезда пострадал один страж порядка, его госпитализировали в городскую больницу. Машину обнаружили брошенной в нескольких кварталах от места происшествия.

Напомним, 4 января ближе к вечеру на площадь к акимату Актюбинской области вышли несколько тысяч митингующих и провели там всю ночь.

На следующий день люди стали штурмовать административное здание. По словам военнослужащего Василия Ларичева, началась полная неразбериха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1950824-protestuyuschiy-na-avtomobile-naehal-na-silovikov-v-aktobe-video/