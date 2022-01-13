Погромщикам подвозили булыжники: полиция впервые показала кадры беспорядков в Актобе

Кадр из видео: КТК

Полиция впервые обнародовала видео массовых беспорядков перед акиматом в Актобе. Шокирующие кадры показал телеканал КТК.

Полицейские обнародовали видео массовых беспорядков, которые проходили перед областным акиматом 5 января. Это кадры c уличных камер видеонаблюдения.

Видно, что протестующим даже привезли на грузовой машине целый кузов булыжников, которые потом летели в правоохранителей.

Кадр из видео: КТК

Силовики пытались сопротивляться, но явно проигрывали в количестве. Один из стражей порядка оказался под колесами автомобиля, который проехал по нему. Данияр Сейдуллин до сих пор в больнице, у него множественные переломы.

Кадр из видео: КТК

"В результате массовых беспорядков причинены телесные повреждения различной степени 17 сотрудникам полиции. Повреждены служебные транспортные средства полиции, спецсредства, средства связи. Изъяты емкости с зажигательной смесью, дубинки, арматуры и камни", - сообщил комендант Актюбинской области Канат Алиев.

Областной акимат протестующие штурмовали дважды. Сначала 5 января днем, но тогда их разогнали. А в ночь на 7 января сотни демонстрантов все-таки ворвались в здание, учинили погром в кабинетах и разграбили их.

Кадр из видео: КТК

Сейчас продолжаются восстановительные работы, поэтому большая часть чиновников работает онлайн.

В городе уже почти ничего не напоминает о беспорядках. Проблем с интернетом нет. Заработали банки и обменные пункты.

Кадр из видео: КТК

В полиции сообщили, что в общей сложности после массовых беспорядков в участки были доставлены 960 человек. Заведено 11 уголовных дел. 7 граждан задержаны по подозрению в особо тяжких преступлениях, в том числе в терроризме и насилии против представителей власти.

Источник: КТК

Напомним, ранее военнослужащий Василий Ларичев рассказал, что происходило при штурме здания акимата Актюбинской области. Также стало известно, почему глава региона Ондасын Уразалин не вышел на площадь к протестующим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950914-pogromschikam-podvozili-bulyzhniki-politsiya-vpervye-pokazala-video-besporyadkov-v-aktobe/